Россиян развели на икру к Новому году под видом распродажи к «чёрной пятнице»
Россияне столкнулись с мошеннической схемой к «чёрной пятнице» и Новому году. Как сообщает Telegram-канал SHOT, общий ущерб может достигать нескольких сотен тысяч рублей.
По словам пострадавших, мошенники действовали от имени известной сети магазинов морепродуктов. Они публиковали в соцсетях рекламный ролик с деликатесами и требовали полную предоплату. После перевода средств злоумышленники удаляли переписку и блокировали клиентов.
Жительница Лобни Полина перевела 13 500 рублей за набор с икрой, рыбой и креветками, но к утру чат исчез. Москвичка Яна хотела оплатить заказ при получении, однако менеджер убедила её перевести 5750 рублей заранее — после этого Яну заблокировали.
Пострадавшие нашли друг друга в группах с рекламой и готовят коллективное заявление в полицию. Отмечается, что мошенники предлагали деликатесы вдвое дешевле, чем в обычных магазинах. На фоне ожидаемого подорожания красной икры к Новому году такое предложение выглядело особенно заманчиво.
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