20 ноября 2026, 11:59

Мошенники обманули россиян на сотни тысяч рублей под видом распродажи икры

Фото: Istock/tashka2000

Россияне столкнулись с мошеннической схемой к «чёрной пятнице» и Новому году. Как сообщает Telegram-канал SHOT, общий ущерб может достигать нескольких сотен тысяч рублей.