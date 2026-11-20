В Красноярске 18-летняя девушка отдала мошенникам 13,5 млн из сейфа родителей
В Красноярске 18-летняя девушка стала жертвой мошенников и передала им 13,5 млн рублей, которые взяла из сейфа родителей. Об этом сообщает краевое УМВД.
Неизвестные связались с потерпевшей и выманили у неё код из СМС. Затем преступники убедили россиянку, что на её имя оформили генеральную доверенность и все деньги идут на финансирование преступной деятельности.
Аферисты запугали красноярку и потребовали провести в квартире обыск и «задекларировать» все накопления родителей. Жертва опустошила сейф родных на 13,5 млн рублей и передала деньги курьеру. Спустя сутки она рассказала о произошедшем старшему брату, который сразу обратился в полицию. Полиция возбудила уголовное дело.
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