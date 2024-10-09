Несколько улиц и набережных в центре Москвы 12 октября будут перекрыты

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Движение автомобильного транспорта по некоторым улицам и набережным в столичном районе Хамовники будет перекрыто. Причина заключается в проведении 12 октября традиционного Московского международного марафона.
В первой половине дня движение будет закрыто на улицах Лужники, а также на набережных Лужнецкая, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Фрунзенская и на внешней стороне Смоленского и Зубовского бульваров, сообщили в столичном департаменте транспорта. В ведомстве также добавили, что на указанных участках ограничений с полуночи 12 октября и до окончания мероприятия будет запрещена парковка автомобильного транспорта.
Кроме того, в день проведения марафона с 6:50 утра и до окончания мероприятия будут изменены маршруты городского наземного транспорта. Маршруты некоторых автобусов будут временно сокращены. Подробности москвичам и гостям столицы рекомендуют узнавать на сайте департамента транспорта.
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Александр Бойцов