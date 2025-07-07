Несовершеннолетние хакеры из Питера взломали рекламу в Приозерске

07 июля 2025, 17:16

Фото: istockphoto / VTT Studio

Два несовершеннолетних жителя Санкт-Петербурга, приехавшие на отдых в Ленинградскую область, отличились в Приозерске. Молодые люди умудрились взломать бегущую строку в местном цветочном магазине, оставив там «шедевральное» послание.