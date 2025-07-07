Несовершеннолетние хакеры из Питера взломали рекламу в Приозерске
Два несовершеннолетних жителя Санкт-Петербурга, приехавшие на отдых в Ленинградскую область, отличились в Приозерске. Молодые люди умудрились взломать бегущую строку в местном цветочном магазине, оставив там «шедевральное» послание.
Пострадали также кондитерская и отдел канцтоваров. Своими подвигами хулиганы делились в анонимной Telegram-группе, что привело к их быстрому разоблачению.
Как сообщает Mash на Мойке, сотрудники ОМВД России по Приозерскому району провели беседу с подростками и их родителями. Дело передано в комиссию по делам несовершеннолетних, что может привести к постановке ребят на профилактический учет.
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