Проект Группы Родина о нейроурбанизме признали одним из лучших на форуме АСИ

07 июля 2025, 15:51

Фото: пресс-служба АСИ

Развитие комфортной городской среды должно учитывать потребности и привычки людей уже на этапе мастер-планирования. Об этом заявил сооснователь и совладелец Группы Родина Владимир Щекин на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».





Он отметил, что традиционные «инерционные» подходы к девелопменту себя уже исчерпали, несмотря на более чем 100 миллионов квадратных метров жилья, введённых в прошлом году. Сегодня ключевой задачей является проектирование вдохновляющей и поддерживающей среды, которая будет не только обеспечивать базовые потребности жителей, но и влиять на их продуктивность и самочувствие.





«Если мы хотим, чтобы люди в городах чувствовали себя защищёнными, развивались, создавали семьи, – мы должны учитывать, как среда влияет на психику и восприятие. Уже сегодня нейроурбанистика даёт конкретные ответы. Без дополнительных вложений можно повысить продуктивность труда на 15%, креативность – на 17%, уровень городской адаптации – на 23%, а рост ВВП – до 2,5%», – подчеркнул Щекин.

«Человека нельзя больше рассматривать как ресурс. Это главная ценность. Наша задача – создавать такую среду, в которой людям захочется растить большие семьи, строить планы и чувствовать себя уверенно. Мы предлагаем внедрить нейроурбанистический подход в систему мастер-планов и градостроительного проектирования», – отметил Щекин.