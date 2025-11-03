Россиянин дважды жестоко избил пенсионерку из-за замечания о собаке без намордника
Жители дома на Барьерной в Новосибирске пожаловались на соседа, который дважды нападал на одну из жительниц. Подробности сообщает «КП-Новосибирск».
Первый инцидент произошёл 10 июня. Сын одной из жительниц рассказал, что его мама попросила жену соседа убрать за собакой или отойти подальше от окон. Женщина отказалась. После этого, по словам мужчины, из-за угла выбежал сосед.
Он бросил в пенсионерку горшок, но не попал, затем схватил палку и начал наносить удары, пытаясь проникнуть в окно. В результате у пострадавшей зафиксировали открытый перелом пальца и гематомы. Семья написала заявление в полицию.
1 ноября агрессор напал на свою жертву у подъезда, избил и сломал ей нос. Полиция ещё не дала ход заявлениям. Соседи пояснили, что мужчина постоянно выпускает свою немецкую овчарку без намордника и поводка.
