NetBlocks: во всей Сирии пропал интернет

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На всей территории Сирии пропал интернет. Об этом сообщает международная служба мониторинга NetBlocks.
«Оперативные сетевые данные показывают общенациональное отключение интернета по всей Сирии, подтверждая сообщения о перебоях в электросвязи, затронувших несколько городов», — пишет служба на своей странице в соцсети X.
О причинах масштабного отключения интернета не сообщается. Официальные источники информацию не комментировали.
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