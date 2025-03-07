МИД РФ призвал лидеров Сирии сделать все для прекращения конфликта

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Российская сторона призывает лидеров Сирии, способных повлиять на ситуацию в республике, сделать все, чтобы прекратить конфликт и не допустить жертв среди гражданского населения. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«…Призываем всех авторитетных сирийских лидеров, способных оказать влияние на дальнейшее развитие ситуации «на земле», сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития и недопущения жертв среди мирного населения…» — гласит ее комментарий на сайте ведомства.Она подчеркнула, что безопасность людей, а также соблюдение их прав имеют первостепенное значение вне зависимости от национальности и вероисповедания.
Захарова резюмировала, что Россию тревожит резкое обострение обстановки в республике.
Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.
Ранее сообщалось, какое соглашение с РФ аннулировала Сирия.
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