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Новая администрация Сирии аннулировала соглашение с РФ о порте Тартус

Al Watan: Сирия расторгла инвестиционное соглашение с РФ об управлении портом Тартус
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Новые сирийские власти аннулировали инвестиционное соглашение об управлении портом Тартус, заключенное с российской компанией в 2019 году. Как сообщил сирийской газете Al Watan глава таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди, теперь доходы от порта будут направляться исключительно в казну Сирии.
Соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» предусматривало управление портом и вложение $500 млн в его модернизацию. Оно было рассчитано на 49 лет. Однако порт практически перестал функционировать из-за высоких таможенных сборов и логистических издержек. Новая администрация Сирии снизила таможенные ставки на 60% для ряда товаров и планирует восстановить работу порта.

«Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства. Рабочие порта вернутся к восстановлению изношенного оборудования, которое использовалось компанией без модернизации, которая предполагалась по условиям соглашения», — сообщил Джуди.


Тартус является важным морским объектом, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ. После смены власти в Сирии Россия ведет переговоры с новой администрацией о сохранении своих военных баз. Башар Асад покинул страну в декабре 2024 года после захвата Дамаска вооруженной оппозицией.

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Более трети штатов США ​обжалуют указ Трампа о мигрантах в суде
18 штатов США подали иск против указа Трампа о детях нелегальных иммигрантов
22 января 2025, 01:49

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Восемнадцать штатов США и столичный округ Колумбия подали иск против указа президента Дональда Трампа, ограничивающего предоставление гражданства по праву рождения. Новый указ запретил детям нелегальных иммигрантов автоматически становиться гражданами США.
Дональд Трамп подписал указ в день своей инаугурации.

Как сообщается на сайте генерального прокурора штата Нью-Джерси Мэттью Платкина, власти возмутившихся штатов считают указ Трампа нарушением Конституции США, которое затронет сотни тысяч детей.

Иск был подан в суд штата Массачусетс. Генеральные прокуроры от Демократической партии, представляющие такие штаты, как Калифорния, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Колорадо, и другие, требуют признания указа недействительным. По их мнению, гражданство детей, рожденных в США, не должно зависеть от статуса их родителей, как это гарантируется 14-й поправкой к Конституции.

Ранее в декабре 2024 года Трамп заявлял, что считает автоматическое предоставление гражданства нелепым и намерен прекратить эту практику.

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Новая администрация Сирии аннулировала соглашение с РФ о порте Тартус
#гражданство
#суд
#сша
#дональд трамп
#указ
#ограничения
#мигранты
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Трамп снова стал самым возрастным президентом США
21 января 2025, 22:39

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Дональд Трамп, ранее критиковавший Джо Байдена за его возраст, снова занял пост президента Соединенных Штатов. Он стал самым возрастным лидером в истории страны, сообщил РБК.
В день своей инаугурации 20 января 2025 года Дональду Трампу было 78 лет и семь месяцев — это практически на полгода превышает возраст Джо Байдена на момент его вступления в должность в 2021 году. Республиканец не считает, что возраст ему мешает. Трамп говорит, что успешно проходит когнитивные тесты и пребывает в отличной физической форме.

По информации издания, средний возраст президентов США составляет 56 лет. Согласно опросу Pew Research Center, что 49% американцев считают оптимальным возрастом для президента 50 лет, в то же время всего 3% респондентов уверены, что подходящий возраст для лидера государства — 70 лет и старше.

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#дональд трамп
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Илон Маск снова исковеркал имя канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвав его тупицей
21 января 2025, 21:48

Олаф Шольц (фото: kremlin.ru)

Американский бизнесмен Илон Маск снова выступил с критикой в адрес канцлера Германии Олафа Шольца после его заявления о свободе слова. Соответствующий пост миллиардер представил на своей странице в соцсети Х.
Он назвал Шольца «Оафом Шитсом» и добавил: «позор тебе».

Уточним, что слово «Oaf» с английского языка переводится как «тупица», а «Shitz» обозначает ругательное слово, которое можно перевести как «дерьмо». При этом в оригинале оно пишется иначе.

Таким выражением Маск прокомментировал слова немецкого канцлера о том, что свобода слова в Европе не приемлет правых позиций.

Ранее, 31 декабря, Маск опубликовал пост, в котором назвал Шольца «канцлером Олухом Срольцем», и заявил, что он проиграет выборы в Германии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Евросоюз не признает итоги выборов в Белоруссии
ЕП в резолюции по Белоруссии призовёт страны Евросоюза не признавать итоги выборов
21 января 2025, 20:37

Фото: iStock/ffikretow

Депутаты Европарламента в резолюции по Белоруссии собираются призвать страны Евросоюза не признавать результаты белорусских президентских выборов, а также продолжить вводить новые санкции в отношении страны. Проект соответствующего документа представлен на сайте ЕП.
Отмечается, что резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят исключительно рекомендательный характер и необязательным для исполнения. Дебаты и голосование по антибелорусской резолюции состоятся в среду.

В документе сказано, что Европарламент осуждает якобы отсутствующую в стране свободу, справедливость и прозрачность в преддверии выборов. В связи с этим призывает страны ЕС и всё мировое сообщество считать голосование фиктивным, а президента Белоруссии Александра Лукашенко нелегитимным.

Также в документе содержится призыв к расширению санкций в отношении лиц и организаций, которые ответственны за «репрессии в Белоруссии» и участие в российско-украинском конфликте.

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#страны
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«Овеянное славой и омытое кровью имя утрачено»: депутат Буланов предложил вернуть историческое название Чёрному морю
Депутат Буланов предложил переименовать Чёрное море в Русское
21 января 2025, 20:23

Фото: iStock/sergeyryzhov

Депутат Саратовской областной думы Денис Буланов призвал переименовать Чёрное море. Такую идею он представил в своём Telegram-канале.
По словам парламентария, переосмысление географических названий набирает обороты, поскольку это отражение намерений государства подчеркнуть свою историческую и культурную идентичность. В связи с этим Буланов предложил вернуть Черному морю прежнее название – Русское море.

Депутат подчеркнул, что именно под таким названием оно упоминалось в древнерусских летописях и записях европейских и арабских путешественников. Именно на Русском море князья устанавливали торговые пути, здесь зарождалась дипломатия и ковалась геополитическая мощь. Однако это название, прошедшее много веков, было утрачено.

Буланов предложил вернуть исконное название если не на все мировые карты, то хотя бы использовать его во внутренней географии.

Соответствующий документ был направлен в Федеральную службу госрегистрации и картографии. Если инициатива будет одобрена, то на всех новых картах и в школьных учебниках Чёрном море станет Русским.

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#чёрное море
#карты
#депутат
#история
#россия
#документы
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В Киргизии запретили носить в общественных местах закрывающую лицо одежду
21 января 2025, 20:09

Фото: iStock/ HStocks

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, исходя из которого гражданам будет запрещено появляться в общественных местах в закрывающей лицо одежде. Об этом сообщалось на сайте президента республики.
Еще согласно закону, будет нельзя навязывать веру, проводить религиозные обряды в домах престарелых, колониях и воинских частях.

Также в Киргизии запретили распространение религиозной литературы в общественных местах, образовательных учреждениях, детских садах. Еще государство не разрешает создавать политические партии на религиозной основе. Нарушители будут платить штраф в размере 20 тысяч сомов (22 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в Киргизии официально запретили вебкам-индустрию. Уточняется, что закон о криминализации вебкама подписал президент республики Садыр Жапаров. Согласно информации источника, за организацию вебкам-студий, содействие и ведение трансляций в прямом эфире последует соответствующее наказание.

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#нарушители
#государство
#киргизия
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Лукашенко назвал фейковыми претензии Трампа на Канаду и Гренландию
21 января 2025, 19:40

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многочисленные высказывания главы США Дональда Трампа о территориальных претензиях на Гренландию и Канаду в большей степени преследуют цель создания резонанса в СМИ. Слова белорусского лидера приводит БелТА.
Лукашенко отметил, что Белоруссия хочет жить мирно и не участвовать в боевых действиях. В связи с этим он призвал американцев не кричать, что теперь для них наступил золотой век, и что они будут «хорошо жить за счёт других народов».

В заключение президент Белоруссии назвал заявления Трампа о присоединении Канады и Гренландии к США фейковыми и нереализуемыми.

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#белоруссия
#александр лукашенко
#дональд трамп
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На Дональда Трампа подали в суд в первый день президентства
Bloomberg: на Трампа подали в суд после упрощения увольнения федеральных служащих
21 января 2025, 19:24

Фото: iStock/Nastco

Президент США Дональд Трамп в первый день пребывания у власти столкнулся с судебным иском из-за подписанного указа, упрощающего процедуру увольнения высокопоставленных федеральных служащих. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что иск поступил в федеральный суд Вашингтона от Национального профсоюза казначейских служащих, который представляет интересы сотрудников 37 федеральных агентств и департаментов.

В тексте указа сказано, что документ значительно трансформирует гражданскую службу, создавая новую категорию исключительных работников, которых могут уволить без предоставления права на апелляцию.

Как сообщает агентство, оспариваемый указ восстанавливает распоряжение, которое Трамп подписал незадолго до поражения на выборах 2020 года. Тогда документ предполагал создание новой категории федеральных служащих под название Schedule F, которые по новому указу теряли часть своих служебных гарантий. Байден отменил этот указ на третий день своего президентства.

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#сша
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#конфликт
#указ
#мнение
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Жена Эдварда Сноудена подала документы на получение российского гражданства
21 января 2025, 19:00

Фото: iStock/Pavel Starikov

Жена экс-сотрудника Агентства нацбезопасности США Эдварда Сноудена Линдси Миллс подала документы на получение российского гражданства по обычной процедуре. Об этом адвокат Сноудена Анатолий Кучерена сообщил в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что Миллс проживает в России уже больше пяти лет. Она проходит обычную процедуру, как это положено всем, кто имеет право на получение гражданства.

Кучерена отметил, что у жены Сноудена не должно возникнуть никаких проблем с получением российского паспорта, поскольку она является законопослушным гражданином и не нарушает законы страны.

Американская акробатка и блогер Линдси Миллс переехала из США в Москву к Сноудену в 2014 году. Спустя три года они официально зарегистрировали брак. 26 сентября 2022 года был опубликован указ о приёме Сноудена в российское гражданство. Затем 2 декабря этого же года он принёс присягу и получил паспорт гражданина России.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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