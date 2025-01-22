Новая администрация Сирии аннулировала соглашение с РФ о порте Тартус

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Новые сирийские власти аннулировали инвестиционное соглашение об управлении портом Тартус, заключенное с российской компанией в 2019 году. Как сообщил сирийской газете Al Watan глава таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди, теперь доходы от порта будут направляться исключительно в казну Сирии.
Соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» предусматривало управление портом и вложение $500 млн в его модернизацию. Оно было рассчитано на 49 лет. Однако порт практически перестал функционировать из-за высоких таможенных сборов и логистических издержек. Новая администрация Сирии снизила таможенные ставки на 60% для ряда товаров и планирует восстановить работу порта.
Тартус является важным морским объектом, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ. После смены власти в Сирии Россия ведет переговоры с новой администрацией о сохранении своих военных баз. Башар Асад покинул страну в декабре 2024 года после захвата Дамаска вооруженной оппозицией.
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«Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства. Рабочие порта вернутся к восстановлению изношенного оборудования, которое использовалось компанией без модернизации, которая предполагалась по условиям соглашения», — сообщил Джуди.
Тартус является важным морским объектом, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ. После смены власти в Сирии Россия ведет переговоры с новой администрацией о сохранении своих военных баз. Башар Асад покинул страну в декабре 2024 года после захвата Дамаска вооруженной оппозицией.
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Мария Моисеева