Netflix купил права на показ российского мультсериала
Стриминговый сервис Netflix приобрёл права на показ новых сезонов российского мультсериала «Маша и Медведь» производства студии Animaccord. Об этом сообщает Deadline.
В библиотеку платформы войдут восьмой и девятый сезоны проекта. Кроме того, Netflix сохранит возможность транслировать предыдущие серии и все спин‑оффы мультфильма.
Соглашение распространяется более чем на 100 стран. Новые сезоны смогут посмотреть зрители из Северной и Южной Америки, Азии и Ближнего Востока, а также пользователи ряда европейских стран.
Напомним, осенью прошлого года политолог Вадим Попов призвал запретить показ «Маши и Медведя» в России. По его словам, мультсериал повествует историю девочки, которая живет без родителей и воспитывается медведем, что якобы противоречит традиционным ценностям.
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