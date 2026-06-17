17 июня 2026, 01:12

Netflix купил права на показ российского мультсериала «Маша и медведи»

Фото: istockphoto/Wachiwit

Стриминговый сервис Netflix приобрёл права на показ новых сезонов российского мультсериала «Маша и Медведь» производства студии Animaccord. Об этом сообщает Deadline.