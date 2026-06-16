Погибла звезда сериала «Клюквенный щербет» Эдже Иртем в день своего 35-летия

16 июня 2026, 18:06

Турецкая актриса Эдже Иртем погибла в день своего 35-летия

Эдже Иртем (Фото: кадр из сериала «Права на престол. Абдулхамид» (2017-2021)

В Турции обсуждают трагическую гибель 35-летней актрисы Эдже Иртем, известной по сериалам «Клюквенный щербет» и «Семья». По предварительным данным, которые обнародовали СМИ со ссылкой на слова матери звезды, причиной смерти могло стать опасное сочетание алкоголя и антидепрессантов, пишет Baza.