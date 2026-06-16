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Погибла звезда сериала «Клюквенный щербет» Эдже Иртем в день своего 35-летия

Турецкая актриса Эдже Иртем погибла в день своего 35-летия
Эдже Иртем (Фото: кадр из сериала «Права на престол. Абдулхамид» (2017-2021)

В Турции обсуждают трагическую гибель 35-летней актрисы Эдже Иртем, известной по сериалам «Клюквенный щербет» и «Семья». По предварительным данным, которые обнародовали СМИ со ссылкой на слова матери звезды, причиной смерти могло стать опасное сочетание алкоголя и антидепрессантов, пишет Baza.



Как рассказала родительница артистки, накануне трагедии они вместе отмечали день рождения Эдже в ресторане. По словам матери, вечер проходил в праздничной атмосфере, однако именинница перебрала со спиртным, к тому же приняла тяжелые антидепрессанты в большом количестве. Женщина привезла дочь домой и уложила спать. Ночью она слышала, что Эдже просыпалась, но затем снова легла. Утром, когда мать позвала актрису к завтраку, та не отозвалась. Войдя в комнату, она обнаружила дочь уже бездыханной.

Тем не менее, адвокат семьи Иртем в беседе с турецкими журналистами поспешил опровергнуть эту версию. Юрист подчеркнул, что делать окончательные выводы о причинах смерти преждевременно — необходимо дождаться официальных результатов вскрытия.

Знаменитость завоевала широкую популярность у зрителей благодаря ролям в громких турецких проектах. Обстоятельства случившегося выясняются.

Никита Кротов

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