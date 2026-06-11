BAZA представила первый в России нейросериал в медиа

11 июня 2026, 16:15

Фото: iStock/tadamichi

BAZA представила уникальный для медиарынка России проект — нейросериал «БАЗА ДАННЫХ: КРИМИНАЛ». Цикл из 10 нейрофильмов, представленных на цифровых площадках, просмотрели более восьми миллионов человек.





Нейрофильмы посвящены самым громким событиям передела власти в России бандитскими группировками. Здесь показаны воспоминания очевидцев, документальная хроника и даже материалы крупных уголовных дел. При этом сотрудники издания обеспечивали достоверность событий и деталей.



Все 10 вертикальных нейрофильмов полностью созданы с помощью ИИ, в том числе голос диктора и звуковые эффекты. Художественно-журналистская группа смогла воссоздать все события, которые позволили погрузиться в мрачную атмосферу решения вопросов с помощью насилия.





«Война между группировками за контроль над рынками, нефтью и целыми городами. Это документальная реконструкция — история о том, как криминал перекроил карту целой страны. Проект фиксирует главные точки кипения десятилетия — убийства авторитетов на глазах у сотен людей, разборки у ресторанов и взрывы в центре города», — рассказал художественный руководитель проекта Сергей Ватагин.