В Ираке перенесли начало рабочего дня из-за футбольного матча

16 июня 2026, 23:53

Власти Ирака перенесли начало рабочего дня из-за матча национальной сборной на ЧМ

Фото: istockphoto/aprott

Премьер‑министр Ирака Али аз‑Зейди распорядился перенести начало рабочего дня во всех ведомствах 17 июня на 10:00 по местному времени (совпадает с МСК). Об этом сообщили в секретариате кабмина страны.