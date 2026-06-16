В Ираке перенесли начало рабочего дня из-за футбольного матча
Премьер‑министр Ирака Али аз‑Зейди распорядился перенести начало рабочего дня во всех ведомствах 17 июня на 10:00 по местному времени (совпадает с МСК). Об этом сообщили в секретариате кабмина страны.
Как оказалось, такое решение власти приняли из‑за предстоящего футбольного матча между сборными Ирака и Норвегии в рамках ЧМ‑2026. В заявлении секретариата, распространённом агентством INA, отмечается, что эта исключительная мера позволит госслужащим и всем гражданам поддержать национальную сборную на чемпионате мира.
Иракская сборная выступает в одной группе с Норвегией, Францией и Сенегалом. Матч против скандинавской команды станет для нее первым на турнире. Чемпионат мира, который проходит в США, Канаде и Мексике, завершится 19 июля; в турнире впервые участвуют 48 команд.
Читайте также: