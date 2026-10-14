Netflix ожидает рекордное сокращение

14 октября 2026, 23:27

Variety: кинокомпания Netflix уволит около тысячи сотрудников

Фото: iStock/Walter Cicchetti

Стриминговый сервис Netflix планирует уволить около тысячи сотрудников, что станет крупнейшим сокращением персонала с 2022 года. Об этом пишет Variety.





По информации издания, компания уволит примерно 6% от общего числа своих работников. Соответствующее письмо опубликовано от имени генеральных директоров Netflix Теда Сарандоса и Грега Питерса.



«Наша миссия — развлекать весь мир — требует амбициозного подхода, и для её реализации мы должны ответственно распределять кадровые и финансовые ресурсы, определяя приоритетные направления», — говорится в документе.