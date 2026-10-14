Netflix ожидает рекордное сокращение
Variety: кинокомпания Netflix уволит около тысячи сотрудников
Стриминговый сервис Netflix планирует уволить около тысячи сотрудников, что станет крупнейшим сокращением персонала с 2022 года. Об этом пишет Variety.
По информации издания, компания уволит примерно 6% от общего числа своих работников. Соответствующее письмо опубликовано от имени генеральных директоров Netflix Теда Сарандоса и Грега Питерса.
«Наша миссия — развлекать весь мир — требует амбициозного подхода, и для её реализации мы должны ответственно распределять кадровые и финансовые ресурсы, определяя приоритетные направления», — говорится в документе.Увольнения затронут разработчиков продуктов и технологий, а также юридический департамент и отдел управления персоналом. В своём письме руководители отметили, что компании необходимо более эффективно распределять ресурсы.
Последнее значительное сокращение персонала произошло в 2022 году. Тогда Netflix уволила около 450 сотрудников из-за снижения числа подписчиков.