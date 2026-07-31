Нетленные мощи монаха XIX века обнаружились в одном регионе России
В ходе раскопок на территории Албазинского острога Амурской области исследователи сделали сенсационную находку. В центральной части древнего укрепления нашли хорошо сохранившиеся останки священнослужителя. Как сообщает правительство региона, это уже второе подобное погребение на месте сгоревшей Свято-Троицкой церкви, возведенной в 1858 году.
Уникальность текущей находки заключается в исключительной сохранности мощей, которые специалисты характеризуют как нетленные. Помимо самого тела, ученые отметили отличное состояние тканей облачения и монашеской одежды.
В захоронении также присутствовали традиционные атрибуты церковного обихода: Евангелие в бронзовом окладе с сохранившимися листами текста, а также напрестольный деревянный крест с изображением распятия. Исследователи полагают, что останки принадлежат монаху Льву Конаровскому, скончавшемуся в середине 1881 года.
Параллельно с исследованием могилы археологи изучили фундамент алтарной части храма, который уничтожил пожар спустя несколько лет после постройки. Работы проводятся при участии специалистов из разных городов России.
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