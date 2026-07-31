Нетленные мощи монаха XIX века обнаружились в одном регионе России

31 июля 2026, 21:47

Нетленные мощи монаха XIX века обнаружили в Амурской области

Фото: istockphoto/XOLODAN

В ходе раскопок на территории Албазинского острога Амурской области исследователи сделали сенсационную находку. В центральной части древнего укрепления нашли хорошо сохранившиеся останки священнослужителя. Как сообщает правительство региона, это уже второе подобное погребение на месте сгоревшей Свято-Троицкой церкви, возведенной в 1858 году.