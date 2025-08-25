«Публичный театр насилия»: Археологи нашли могилу жестоко замученных пленных во Франции

25 августа 2025, 18:51

Во Франции археологи обнаружили 6300-летнюю могилу жестоко замученных пленных

Фото: istockphoto/microgen

Археологи во Франции обнаружили могилу, в которой, по данным Live Science, похоронили пленных, жестоко замученных около 6,3 тыс. лет назад.





Как рассказала сотрудница Университета Вальядолида Тереза Фернандес‑Креспо, в захоронении лежали останки проигравших нападавших. В период примерно 4300–4150 годов до нашей эры они предприняли набег на поселение, но были отбитые его жителями. В знак победы пленников подвергли мучениям: им ломали ноги, чтобы перекрыть возможность побега, отрубали руки в качестве трофеев и затем демонстративно подвешивали на виду у общины.



После этого тела неудавшихся захватчиков свалили в одну яму — именно её и нашли археологи.





«Это был публичный театр насилия, направленный на дегуманизацию пленённых на глазах у всей общины», — отметила Фернандес‑Креспо.