«Публичный театр насилия»: Археологи нашли могилу жестоко замученных пленных во Франции
Археологи во Франции обнаружили могилу, в которой, по данным Live Science, похоронили пленных, жестоко замученных около 6,3 тыс. лет назад.
Как рассказала сотрудница Университета Вальядолида Тереза Фернандес‑Креспо, в захоронении лежали останки проигравших нападавших. В период примерно 4300–4150 годов до нашей эры они предприняли набег на поселение, но были отбитые его жителями. В знак победы пленников подвергли мучениям: им ломали ноги, чтобы перекрыть возможность побега, отрубали руки в качестве трофеев и затем демонстративно подвешивали на виду у общины.
После этого тела неудавшихся захватчиков свалили в одну яму — именно её и нашли археологи.
«Это был публичный театр насилия, направленный на дегуманизацию пленённых на глазах у всей общины», — отметила Фернандес‑Креспо.
Погибших защитников поселения похоронили отдельно, неподалёку.
Ранее учёные также сообщали о находке на побережье Эквадора: останках беременной женщины, принесённой в жертву более тысячи лет назад. У неё были отрезаны кисти и левая нога; эксперты зафиксировали переломы черепа и следы порезов на костях рук.