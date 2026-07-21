Экскурсия в Серпухове познакомит с уникальными археологическими находками

21 июля 2026, 17:08

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Серпуховском историко-художественном музее 25 июля проведут экскурсию по экспозиции «Серпухов. Город-ключ Московской Руси». Посетителей познакомят с археологическими находками и уникальными артефактами, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Помимо этого, гостям расскажут об исторических личностях, судьбы которых неразрывно связаны с городом.

«В центре экспозиции – объёмный макет Серпуховского каменного Кремля, некогда защищавшего южные рубежи Московского государства. Экскурсанты увидят найденные на территории города украшения и предметы быта, раскрывающие повседневную жизнь серпуховичей столетия назад, артефакты с Соборной горы. О глубокой духовной традиции Серпухова расскажут уникальные рукописи, предметы ювелирного искусства из ризниц Высоцкого и Владычного монастырей и панагия XVIII века с миниатюрой «Богоматерь Знамения», – отметили в министерстве.