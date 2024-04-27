«Шантаж и угрозы»: Стало известно, как ВСУ вербуют русских детей для диверсий

26 апреля в городе Волжский Волгоградской области задержали 17-летних членов проукраинской группировки. Они хотели взорвать отдел полиции или военкомат. Подростки признались, что установили связь с главарями экстремистской украинской организации, от которых получили подробные инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ). Дальше несовершеннолетние самостоятельно синтезировали взрывчатое вещество и провели его испытание.