«Шантаж и угрозы»: Стало известно, как ВСУ вербуют русских детей для диверсий

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26 апреля в городе Волжский Волгоградской области задержали 17-летних членов проукраинской группировки. Они хотели взорвать отдел полиции или военкомат. Подростки признались, что установили связь с главарями экстремистской украинской организации, от которых получили подробные инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ). Дальше несовершеннолетние самостоятельно синтезировали взрывчатое вещество и провели его испытание.
Исполнительный директор СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергей Силивончик в беседе с «Радио 1» объяснил, почему несовершеннолетние легко поддаются влиянию со стороны и совершают преступления.
«Нужно понимать, что у подростков неустойчивая психика и не до конца сформированные ценности. Тем более, что у нас школа долго время занималась только обучением, а не воспитанием. И многие ценности, которые воспитывались системно какое-то количество лет назад, были утеряны. К тому же сейчас мы живем в очень развитом информационном обществе, когда информация очень доступна. В связи с этим многие подростки фактически воспитываются интернетом, принимают участие в различных сообществах, и спецслужбы других стран проводят работу для того, чтобы завлекать в эти деструктивные сообщества, обрабатывают их и подталкивают к совершению преступлений. Способы могут быть разные: обман, шантаж, угрозы», — рассказал эксперт.
Также собеседник добавил, что некоторые дети не понимают серьезность того, что они делают — это зачастую и служит причиной.
«Многие дети не совсем понимают серьезность того, что они делают. Даже игры в некоторых странах сейчас разрабатываются на экспорт, чтобы разрушать психику детей. И многие, идя на преступление, не до конца понимают серьезность того, что происходит. Для них это игра, игра в каких-то разведчиков, шпионов и так далее. У них это вызывает интерес, а потом обратного пути уже нет», — сообщил специалист.
Сергей Сливончик отметил, что таких случаев можно избежать, если строить с детьми доверительные отношения, следить за их информационной гигиеной и по возможности контролировать.
«Главное, чтобы подростку было чем заняться, чтобы он мог отличить плохое от хорошего и в сложной ситуации шёл к взрослым. Нужно строить с ребёнком доверительные отношения, чтобы он не боялся сказать. Также нужно соблюдать правила информационной гигиены, цифровой безопасности, учитывать уровень влияния интернета и контролировать по возможности. Но жёсткий контроль здесь не допустим, потому что чем жестче мы контролируем, тем больше хочется посмотреть, что там запрещается. Если бы дети доверили свои проблемы взрослым, психологам, то вряд ли бы такое происходило», — пояснил эксперт.
В завершении беседы Сергей Сливончик напомнил, что сейчас идёт больший уклон в сторону воспитания и пропаганды ценностей общества, семьи, родины. Нужно, чтобы наши дети выросли не на импортируемых ценностях, а на наших — чужих нам не нужно, заключил собеседник.
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