В России подростки избили бойца СВО и украли у него три миллиона рублей

Фото: iStock/blinow61
В Волгограде у участника СВО украли три миллиона рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Отмечается, что в нападении на мужчину участвовала группа неизвестных. У бойца украли банковскую карту, с которой были сняты деньги, а также мобильный телефон. Как злоумышленникам удалось снять денежные средства, не уточняется. Известно, что одному из нападавших 16 лет. СК возбудил уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Салавате мужчина избивал женщину на протяжении нескольких часов в жилом дворе на глазах у очевидцев. Он валял ее по земле и таскал за волосы. Очевидцы запечатлели зверства на камеру. Женщина громко просила прощения у мужчины. Местные жители всю ночь вызывали полицию, но вступиться за нее никто не решился.
Читайте также:
В России раскрыли группировку, которая обналичила 18 миллиардов рублей
Житель Барнаула осуждён за уклонение от службы и пьяную драку
На ростовском вокзале похитили ветерана Чеченской войны
Дарья Осипова