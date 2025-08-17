Невеста и любовница неожиданно объединились ради жизни мужчины в коме

17 августа 2025, 19:59

В Британии две женщины спасли любовника от отключения систем жизнеобеспечения

Фото: iStock/Ridofranz

В Великобритании две женщины, состоявшие в отношениях с одним и тем же мужчиной, предотвратили его отключение от систем жизнеобеспечения, фактически сохранив его жизнь. Об этом сообщает The Independent.