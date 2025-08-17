Невеста и любовница неожиданно объединились ради жизни мужчины в коме
В Великобритании две женщины, состоявшие в отношениях с одним и тем же мужчиной, предотвратили его отключение от систем жизнеобеспечения, фактически сохранив его жизнь. Об этом сообщает The Independent.
История началась в октябре 2024 года, когда 60-летний мужчина, упомянутый в судебных документах под инициалами ИД, перенёс тяжёлое кровоизлияние в мозг и впал в вегетативное состояние. В марте 2025 года он начал дышать самостоятельно, но продолжал получать питание и лекарства через зонд. Медики утверждали, что без поддерживающей терапии мужчина умрёт в течение одной-трёх недель, и настаивали на прекращении искусственного питания.
Против этого выступили две женщины – ДГ и МБ – которые регулярно навещали ИД после его госпитализации. Как выяснилось, обе были его долгосрочными партнёршами, но узнали друг о друге только после его инсульта. ДГ знала мужчину 20 лет, а МБ была его невестой: они прожили вместе последние четыре года, поддерживая отношения на протяжении 24 лет.
Несмотря на неожиданное открытие, женщины не только не поссорились, но и объединились, чтобы отстоять право ИД на жизнь. Они убедили суд в том, что мужчина был глубоко верующим человеком, исповедовал идеи духовного исцеления и ни при каких обстоятельствах не согласился бы на отключение от аппаратов.
Судья Тейс постановила отклонить запрос больницы, отметив, что мужчина вряд ли считал бы своё существование бременем.
Ключевым фактором в принятии решения стало то, что обе женщины независимо подтвердили приверженность ИД духовным практикам и альтернативной медицине.
В настоящее время мужчина продолжает получать питание через зонд, а его преданные партнёрши поочерёдно ухаживают за ним по шесть часов в день.
