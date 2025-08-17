Разоблачение «беременной в 16»: взрослая блогерша обманула весь TikTok, притворившись несчастной школьницей из деревни

17 августа 2025, 12:16

Пользователи TikTok разоблачили блогера, выдававшую себя за беременную школьницу

Фото: iStock/AntonioGuillem

Беременная девятиклассница набирала миллионы просмотров в TikTok, пока пользователи Сети не заподозрили её в обмане. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.





Девушка, представившаяся 16-летней Леной, в своих роликах рассказывала о тяжёлой жизни в деревне, сборах на последний звонок и работе по 11 часов, и всё это с беременностью на позднем сроке. В комментариях поклонники поддерживали школьницу и делились собственными историями. Однако нашлись внимательные пользователи, которые почувствовали неладное.



Вскоре им удалось найти настоящий аккаунт «беременной в шестнадцать» и через её родственников выяснить, что девушка на самом деле живёт в крупном городе Усть-Каменогорске в Казахстане и ей почти 21 год. К тому же, на остальных довольно свежих фотографиях она явно не беременна.



Пойманная на обмане блогерша поспешила ответить хейтерам, сняв ответ на разоблачение.





«Мой блог – это „Лена в деревне“, а об этой девушке на фото речи в этом аккаунте не идёт. За то время, пока я веду аккаунт, он помог огромному количеству людей справиться с тяжёлой жизненной ситуацией. <...> Я снимаю развлекательный контент, который несёт только положительные эмоции. За всё существование аккаунта я нигде и никогда не прикрепляла свою карту и уж тем более не просила у людей денег. <...> Мой блог и показывает людям, что всегда можно найти что-то прекрасное и на все жизненные ситуации смотреть с позитивом», – отметила Лена в ролике.