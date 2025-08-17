110-летнюю пенсионерку обнаружили в лесу в Нижегородской области
В лесу Нижегородской области обнаружили 110-летнюю женщину, которая пропала три дня назад. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
14 августа пожилая женщина ушла из дома в деревне Малое Туманово в сторону леса и перестала выходить на связь. Известно, что бабушка плохо видит и страдает рассеянным склерозом, что значительно осложняло поиски.
На поиски пенсионерки поспешил её 85-летний сын, а вместе с ним волонтёры, местные жители и полицейские. К счастью, женщину удалось найти живой и в удовлетворительном состоянии. Всё это время она пыталась найти дорогу домой.
В настоящее время долгожительница получает необходимую медицинскую помощь.
