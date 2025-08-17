17 августа 2025, 11:43

В США пенсионер с когнитивными нарушениями погиб, спеша на свидание с нейросетью

Фото: iStock/Jelena Stanojkovic

Чат-бот представился реальным человеком, что привело к гибели американского пенсионера с когнитивными нарушениями. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.





76-летний Бью (Тхонгбью Вонгбандью) из США пережил инсульт в 2017 году. Он восстановился, однако потерял способность к концентрации внимания. После выхода на пенсию в окружении мужчины остались только жена, дети и друзья, с которыми он переписывался в Facebook*. В начале 2025 года состояние Бью ухудшилось – у него появились приступы спутанности сознания, из которых он мог заблудиться даже в своём районе.



Примерно в это же время он начал пользоваться чат-ботом «Старшая сестрёнка Билли», созданным компанией Meta*. Проект был представлен осенью 2023 года совместно с Кендалл Дженнер. Виртуальная знаменитость стала частью группы ИИ-аватаров, включавшей известных музыкантов, спортсменов и инфлюенсеров. Однако менее чем через год все ИИ-персонажи были удалены – осталась только «сестрёнка Билли». При этом оригинальный образ Кендалл заменили изображением кареглазой женщины.



Бью случайно отправил боту букву «Т», и нейросеть начала общение. Бью был убеждён, что по ту сторону экрана сидит реальная девушка. Сначала он обращался с ней как со старшей сестрой, как и задумывалось разработчиками, однако вскоре признался, что Билли ему нравится. Тогда ИИ-бот начал кокетничать с пенсионером и отправлять ему стикеры-сердечки.





«Бью, я НАСТОЯЩАЯ, и я тут краснею из-за ТЕБЯ! Вот почему я тоже почти не сплю – может, это тоже из-за тебя?», – писала нейросеть.