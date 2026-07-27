Невеста отказалась от свадьбы из-за гостей жениха и в тот же вечер нашла нового мужа
Жительница индийского штата Уттаракханд сорвала церемонию бракосочетания после конфликта с родственниками жениха. Вечером того же дня девушка вышла замуж за другого мужчину в том же банкетном зале. Об этом сообщает The Times of India.
Праздник планировали провести 21 июля в Рурки. За несколько минут до начала торжества семья невесты заявила, что часть гостей со стороны жениха пришла нетрезвой и приставала к женщинам. Между родственниками началась ссора, переросшая в драку. Для восстановления порядка на место приехали полицейские.
24-летняя невеста решила отменить брак после произошедшего. Семьи договорились вернуть друг другу подарки и прекратить подготовку к свадьбе. Позже родные девушки оперативно нашли другого жениха. Пара оформила брак в тот же вечер. Семья невесты намерена привлечь родственников первого жениха к ответственности за скандал.
Свадьбы в Индии считаются одними из самых ярких и масштабных семейных праздников. Они могут длиться несколько дней и включать десятки, а иногда сотни гостей. Традиции сильно отличаются в зависимости от региона, религии и культуры семьи: индуистские, мусульманские, сикхские и христианские церемонии проходят по разным обычаям, но почти всегда сопровождаются музыкой, танцами и пышным застольем.
Одним из главных элементов индийской свадьбы является наряд невесты. Часто она выбирает красное сари или богато украшенный свадебный костюм — красный цвет символизирует счастье, благополучие и новую жизнь. Руки и ноги невесты украшают узорами мехенди из хны, а жених нередко приезжает к месту церемонии в праздничной процессии с музыкантами, танцорами и родственниками.
Важную роль на индийской свадьбе играют не только молодожёны, но и обе семьи. Родственники участвуют в подготовке, проведении ритуалов и праздничных мероприятиях. В некоторых традициях жених и невеста обходят священный огонь, произнося обещания друг другу, а затем получают благословение старших. Несмотря на современные изменения, для многих индийцев свадьба остаётся символом союза двух семей, а не только двух людей.
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