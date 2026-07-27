Невеста отказалась от свадьбы из-за гостей жениха и в тот же вечер нашла нового мужа

27 июля 2026, 08:39

В Индии невеста отменила свадьбу и вечером вышла замуж за другого

Фото: iStock/mofles

Жительница индийского штата Уттаракханд сорвала церемонию бракосочетания после конфликта с родственниками жениха. Вечером того же дня девушка вышла замуж за другого мужчину в том же банкетном зале. Об этом сообщает The Times of India.