Сила Эль-Ниньо не гарантирует тяжелых последствий для регионов
Климатолог Центра передового опыта ARC «Погода XXI века» Андреа Тащетто заявила, что даже мощная фаза Эль-Ниньо не всегда приводит к заметным последствиям в отдельных частях мира. В качестве примера она назвала Австралию, где эффект природного явления сильно меняется от случая к случаю. Об этом пишет РИА Новости.
На местную погоду влияют сразу несколько климатических процессов. Среди них — Индоокеанский диполь, связанный с колебаниями температуры воды в Индийском океане. Поэтому экспертам трудно заранее определить, насколько серьезными окажутся последствия Эль-Ниньо для конкретной территории.
Обычно этот феномен повышает риск сухой погоды и засухи на юго-востоке Австралии. Эль-Ниньо возникает при аномальном нагреве воды в экваториальной зоне Тихого океана.
Эль-Ниньо — это климатическое явление, при котором температура поверхности воды в центральной и восточной части тропического Тихого океана заметно повышается. Оно возникает раз в несколько лет и влияет на атмосферную циркуляцию, меняя привычное распределение осадков и температур во многих регионах мира. Однако каждый эпизод Эль-Ниньо индивидуален: его сила, продолжительность и последствия могут существенно различаться.
В одних странах Эль-Ниньо способен вызвать засуху, жару и рост риска лесных пожаров, в других — привести к сильным ливням, наводнениям и штормам. Наиболее заметно его влияние обычно ощущают государства Тихоокеанского региона, Южная Америка, Австралия и часть Азии. При этом прямую связь между конкретным погодным событием и Эль-Ниньо не всегда можно установить сразу, поскольку на климат одновременно воздействуют и другие факторы.
Климатологи подчеркивают, что Эль-Ниньо не обязательно означает катастрофические последствия для всех регионов. Заблаговременные прогнозы позволяют властям, аграриям и экстренным службам подготовиться к возможным изменениям погоды и снизить риски. В условиях глобального потепления наблюдение за океаном и атмосферой становится особенно важным, поскольку экстремальные явления могут усиливаться.
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