Сила Эль-Ниньо не гарантирует тяжелых последствий для регионов

27 июля 2026, 07:44

Климатолог Тащетто: Эль-Ниньо не всегда грозит серьезными последствиями

Фото: iStock/piyaset

Климатолог Центра передового опыта ARC «Погода XXI века» Андреа Тащетто заявила, что даже мощная фаза Эль-Ниньо не всегда приводит к заметным последствиям в отдельных частях мира. В качестве примера она назвала Австралию, где эффект природного явления сильно меняется от случая к случаю. Об этом пишет РИА Новости.