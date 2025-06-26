Спрос на отдых в Краснодарском крае резко снизился
Доля Краснодарского края в общей структуре гостиничных бронирований на июль-август 2025 года составляет 17,7%, что на 6,4 процентного пункта меньше по сравнению с прошлым годом, подсчитали в системе управления гостиничными бронированиями Travelline.
В «Островке» отмечают, что доля региона в объеме продаж по России снизилась до 13%, а в OneTwoTrip — до 12,7%, что также свидетельствует о падении интереса к курортам края.
Основной причиной снижения эксперты называют ухудшение экологической обстановки и ограничения на пляжах, вызванные разливом мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года. Это привело к тому, что часть пляжей Анапы и Темрюка стала непригодной для купания. В результате доля Анапы в гостиничных бронированиях сократилась более чем в два раза — с 15,3% до 7,2%.
Несмотря на снижение доли, средняя стоимость ночи на июль-август в Краснодарском крае выросла на 13,5% и составила 14,5 тыс. рублей. В Анапе этот показатель увеличился на 18,3%, достигнув 18,5 тыс. рублей.
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