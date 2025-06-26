Спрос на отдых в Краснодарском крае резко снизился

26 июня 2025, 09:41

Фото: iStock/andwill

Доля Краснодарского края в общей структуре гостиничных бронирований на июль-август 2025 года составляет 17,7%, что на 6,4 процентного пункта меньше по сравнению с прошлым годом, подсчитали в системе управления гостиничными бронированиями Travelline.