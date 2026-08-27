Невролог дала несколько советов, как подготовить школьника к новому учебному году

27 августа 2026, 23:10

Невролог Лавренова: школьника стоит постепенно готовить к новому учебному году

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Родителям не стоит резко менять график ребенка перед школой. Об этом сообщила врач-невролог клиники «Атрибьют» Мария Лавренова.





В разговоре с RT эксперт отметила, что взрослые часто прибегают к радикальным мерам, чтобы быстро вернуть школьника в учебное русло, — начинают лишать детей дневного отдыха, устраивают изнурительные тренировки или резко будят в 07:00 за день до 1 сентября.





«Внезапная смена графика вызывает так называемый социальный джетлаг, при котором страдает концентрация внимания и падает эмоциональный контроль. Гораздо более эффективна постепенная адаптация, которая включает в себя ограничение экранного света от гаджетов и поведенческие стратегии», — уточнила Левренова.