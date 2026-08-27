Невролог дала несколько советов, как подготовить школьника к новому учебному году
Невролог Лавренова: школьника стоит постепенно готовить к новому учебному году
Родителям не стоит резко менять график ребенка перед школой. Об этом сообщила врач-невролог клиники «Атрибьют» Мария Лавренова.
В разговоре с RT эксперт отметила, что взрослые часто прибегают к радикальным мерам, чтобы быстро вернуть школьника в учебное русло, — начинают лишать детей дневного отдыха, устраивают изнурительные тренировки или резко будят в 07:00 за день до 1 сентября.
«Внезапная смена графика вызывает так называемый социальный джетлаг, при котором страдает концентрация внимания и падает эмоциональный контроль. Гораздо более эффективна постепенная адаптация, которая включает в себя ограничение экранного света от гаджетов и поведенческие стратегии», — уточнила Левренова.
Она посоветовала постепенно смещать время отхода ко сну и пробуждения на 15—20 минут каждые два-три дня, чтобы биологические часы могли перестроиться без стрессового скачка кортизола. После подъёма хорошо открыть шторы или выйти на прогулку.
Кроме того, необходимо исключить использование смартфона и просмотр телевизора перед сном. Также стоит ввести повторяющуюся рутину: тёплый душ, чтение книги или спокойное прослушивание аудиосказки. Соблюдение этих правил позволит спокойно перестроить привычки ребенка и обойтись без слёз и утренних капризов в сентябре, заключила Лавренова.