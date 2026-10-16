Достижения.рф

Росмолодёжь.Гранты запустила службу поддержки для участников и грантополучателей

Фото: fadm.gov.ru

Федеральное агентство по делам молодёжи объявило о запуске Службы поддержки Росмолодёжь.Гранты. Организовало эту службу федеральное государственное автономное учреждение «Ресурсный Молодёжный Центр» (ФГАУ «РеМЦ»).



Потенциальные участники, грантополучатели, представители вузов и некоммерческих организаций теперь могут получить консультацию на любом этапе реализации проекта, подачи заявки и сдачи отчётности.

Служба поддержки принимает обращения ежедневно с 9:00 до 18:00 по московскому времени по телефону: +7 (495) 308-11-11. Если вопрос возникает позже, пользователь оставляет запрос — оператор связывается с ним в течение следующего рабочего дня.

Кроме того, в сервис встроили ассистента. Он обрабатывает каждое входящее обращение, обучается, формирует базу знаний и помогает постоянно улучшать качество и скорость поддержки.

Ольга Щелокова

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