Росмолодёжь.Гранты запустила службу поддержки для участников и грантополучателей
Федеральное агентство по делам молодёжи объявило о запуске Службы поддержки Росмолодёжь.Гранты. Организовало эту службу федеральное государственное автономное учреждение «Ресурсный Молодёжный Центр» (ФГАУ «РеМЦ»).
Потенциальные участники, грантополучатели, представители вузов и некоммерческих организаций теперь могут получить консультацию на любом этапе реализации проекта, подачи заявки и сдачи отчётности.
Служба поддержки принимает обращения ежедневно с 9:00 до 18:00 по московскому времени по телефону: +7 (495) 308-11-11. Если вопрос возникает позже, пользователь оставляет запрос — оператор связывается с ним в течение следующего рабочего дня.
Кроме того, в сервис встроили ассистента. Он обрабатывает каждое входящее обращение, обучается, формирует базу знаний и помогает постоянно улучшать качество и скорость поддержки.
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