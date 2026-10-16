Росмолодёжь.Гранты запустила службу поддержки для участников и грантополучателей

16 октября 2026, 14:04

Фото: fadm.gov.ru

Федеральное агентство по делам молодёжи объявило о запуске Службы поддержки Росмолодёжь.Гранты. Организовало эту службу федеральное государственное автономное учреждение «Ресурсный Молодёжный Центр» (ФГАУ «РеМЦ»).