Невролог Маматов назвал пять признаков перегрузки организма
Постоянная усталость, нарушения сна и снижение работоспособности могут сигнализировать о перегрузке организма. О пяти признаках, на которые стоит обратить внимание, врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов рассказал «Известиям».
По словам специалиста, сначала человек может заметить, что ему стало труднее просыпаться, концентрироваться и переносить привычные физические нагрузки. Также организму может требоваться больше времени на восстановление после рабочего дня.
Первый признак — усталость, которая не проходит после сна. Если человек спит привычное количество часов, но регулярно просыпается разбитым, причина может заключаться не только в высокой нагрузке. На качество восстановления влияют режим сна, стресс, физическая активность, питание и различные заболевания.
Второй признак — снижение выносливости. Если прогулки, подъём по лестнице или обычные тренировки стали даваться тяжелее, а на восстановление уходит больше времени, стоит обратить внимание на состояние здоровья.
Третий признак — ухудшение концентрации и работоспособности. Рассеянность, заторможенность и трудности с выполнением привычных задач могут возникать из-за недосыпа, эмоционального напряжения и переутомления.
Четвёртый признак — нарушения сна. Трудности с засыпанием, частые пробуждения и слишком ранний подъём могут быть связаны со стрессом и нарушением режима. Однако иногда такие симптомы сопровождают и другие состояния.
Пятый признак — постоянное внутреннее напряжение. Человек продолжает работать и выполнять повседневные обязанности, но даже в выходные не может полноценно расслабиться. По словам специалиста, такое состояние может влиять на сон, аппетит, настроение и качество жизни.
Маматов подчеркнул, что для восстановления организму необходимы регулярный сон, отдых и подходящая физическая активность. Если усталость долго не проходит, усиливается или сопровождается другими симптомами, не стоит списывать всё на переутомление: важно исключить возможные медицинские причины.
Читайте также: