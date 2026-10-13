Невролог Маматов назвал пять признаков перегрузки организма

13 октября 2026, 11:22

Усталость и нарушения сна могут сигнализировать о переутомлении

Фото: istockphoto / fizkes

Постоянная усталость, нарушения сна и снижение работоспособности могут сигнализировать о перегрузке организма. О пяти признаках, на которые стоит обратить внимание, врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов рассказал «Известиям».