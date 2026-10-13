Стало известно, стоит ли ждать первого снега на Покров

13 октября 2026, 10:32

Синоптик Позднякова: на Покров в московском регионе снега не будет

Фото: iStock/Evgeniya Pavlova

В народе считается, что первый снег выпадает к 14 октября — празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Однако в последние годы в Московском регионе устойчивые снегопады обычно начинаются позднее. Об этом сообщила aif.ru ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.