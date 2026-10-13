Стало известно, стоит ли ждать первого снега на Покров
В народе считается, что первый снег выпадает к 14 октября — празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Однако в последние годы в Московском регионе устойчивые снегопады обычно начинаются позднее. Об этом сообщила aif.ru ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.
Согласно ее мнению, в Подмосковье снег обычно выпадает в конце октября или начале ноября. В нынешнем году снегопад на Покров не предвидится, отметила специалист.
В среду, 14 октября, температура днём составит от +8 до +13 градусов по области. Этот день станет самым прохладным на неделе, поскольку мы окажемся в тыловой части циклона, пояснила Позднякова. Октябрь в целом ожидается теплее климатической нормы на два–три градуса, добавила она.
Согласно народному календарю, 14 октября отмечается Покров Пресвятой Богородицы. О том, что нужно успеть сделать до конца дня и какие приметы предвещают суровую зиму, читайте в материале «Радио 1».
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