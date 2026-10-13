Ветеринары назвали самые частые осенние болезни питомцев в Москве
Осенью владельцы домашних животных чаще обращаются в государственные ветеринарные клиники Москвы из-за дерматитов, паразитарных заболеваний и расстройств пищеварения. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного комитета ветеринарии.
Чаще всего питомцы страдают от дерматитов, аллергии и других проблем с кожей и лапами. Дожди, слякоть и грязь создают благоприятные условия для развития кожных заболеваний, грибковых инфекций и межпальцевой пиодермии.
На втором месте по частоте обращений находятся паразитарные заболевания. Осенью сохраняется риск укусов клещей, однако многие владельцы прекращают обрабатывать питомцев от паразитов. Третьей распространённой причиной визитов к ветеринарам становятся расстройства пищеварения, в том числе связанные с заражением гельминтами после дачного сезона.
В холодную и влажную погоду у животных также могут обостряться хронические заболевания суставов, сердца, желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы. Кроме того, осенью чаще встречаются респираторные инфекции, включая бордетеллёз у собак.
Для профилактики заболеваний специалисты рекомендуют тщательно просушивать шерсть и лапы питомцев после мытья, продолжать обработку от клещей до наступления устойчивых заморозков и защищать животных от блох круглый год. Также владельцам советуют не допускать переохлаждения питомцев и избегать сквозняков.
Кроме того, после дачного сезона владельцам следует внимательно следить за здоровьем животных. На загородных участках питомцы могут контактировать с опасными веществами, в том числе ядохимикатами, удобрениями и средствами для борьбы с грызунами.
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