Ветеринары назвали самые частые осенние болезни питомцев в Москве

13 октября 2026, 10:43

Дерматиты, паразиты и проблемы с пищеварением чаще беспокоят животных осенью

Фото: istockphoto / dima_sidelnikov

Осенью владельцы домашних животных чаще обращаются в государственные ветеринарные клиники Москвы из-за дерматитов, паразитарных заболеваний и расстройств пищеварения. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного комитета ветеринарии.