Спрос на дорогие новостройки Москвы уходит в северные районы

17 сентября 2026, 08:52

Intermark: Спрос на элитные новостройки Москвы сместился за пределы центра столицы

Фото: iStock/Lazy_Bear

Покупатели элитного жилья все чаще выбирают проекты за пределами центра Москвы. Особую активность эксперты зафиксировали в Северном округе, в районах Ленинградского направления. Об этом пишет РИА Новости.