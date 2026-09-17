Спрос на дорогие новостройки Москвы уходит в северные районы
Покупатели элитного жилья все чаще выбирают проекты за пределами центра Москвы. Особую активность эксперты зафиксировали в Северном округе, в районах Ленинградского направления. Об этом пишет РИА Новости.
По оценке агентства «Intermark Городская недвижимость», за январь—июль 2026 года денежный объем сделок в элитном и премиальном сегментах внутри центра снизился на 30% в годовом выражении. Он составил 106,7 миллиарда рублей.
В остальных районах столицы продажи дорогих новостроек сократились на 10%, до 82,7 миллиарда рублей. При этом север Москвы показал противоположную динамику: объем приобретений там вырос на 63% и достиг 24,7 миллиарда рублей.
На локации вдоль Ленинградского направления сейчас приходится примерно треть всех расходов на премиальные и элитные новостройки вне центральных районов. В Intermark назвали этот участок рынка крупнейшей точкой роста в дорогом сегменте.
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