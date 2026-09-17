Собянин рассказал, как Москва помогает развитию предпринимательства в регионах

17 сентября 2026, 09:52

Фото: пресс-служба правительства Москвы

Одним из эффективных инструментов развития малого и среднего бизнеса в России является государственный заказ. Предложить свою продукцию и услуги для реализации госпроектов предприниматели из любого региона страны могут через московский Портал поставщиков. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.





Он объяснил, что портал стал универсальным маркетплейсом для закупок.





«На портале представлены поставщики из разных субъектов Российской Федерации. При этом участие в торгах является простым и необременительным даже для самого малого бизнеса», — написал Собянин на своём канале в мессенджере МАХ.