Собянин рассказал, как Москва помогает развитию предпринимательства в регионах
Одним из эффективных инструментов развития малого и среднего бизнеса в России является государственный заказ. Предложить свою продукцию и услуги для реализации госпроектов предприниматели из любого региона страны могут через московский Портал поставщиков. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Он объяснил, что портал стал универсальным маркетплейсом для закупок.
«На портале представлены поставщики из разных субъектов Российской Федерации. При этом участие в торгах является простым и необременительным даже для самого малого бизнеса», — написал Собянин на своём канале в мессенджере МАХ.В настоящее время порталом пользуются свыше 410 тысяч предпринимателей, 90% из которых — представители малого и среднего бизнеса. Число контрактов, которые заключаются на портале каждый день, превышает полторы тысячи. Заказчиками стали уже более 60 тысяч муниципальных и госучреждений из 48 российских регионов.
Мэр Москвы отметил, что поддержка отечественных производителей является одной из ключевых составляющих Народной программы партии «Единая Россия».