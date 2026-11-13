Срок оплаты ЖКУ за октябрь перенесли на 16 ноября

13 ноября 2026, 08:07

Экономист Балынин: оплатить ЖКУ за октябрь в этом году можно до 16 ноября

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин назвал крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг за октябрь 2026 года. Внести деньги без просрочки можно до 16 ноября включительно.