Срок оплаты ЖКУ за октябрь перенесли на 16 ноября
Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин назвал крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг за октябрь 2026 года. Внести деньги без просрочки можно до 16 ноября включительно.
В беседе с «Газетой.Ru» экономист пояснил, что обычная дата платежа — 15-е число — выпадает на воскресенье. Статья 193 Гражданского кодекса РФ в такой ситуации переносит срок на ближайший рабочий день.
Единый срок оплаты ЖКУ действует с марта 2026 года. До этого общим ориентиром служило 10-е число, однако договор управления или решение товарищества могли предусматривать другую дату.
Балынин посоветовал не затягивать с расчетами. При просрочке с 31-го дня начнут начислять пени. До 90-го дня включительно за каждый день долга применяют 1/300 ставки, с 91-го дня — 1/130.
Для расчета до 1 января 2027 года действует специальное ограничение по постановлению правительства № 329. Если ключевая ставка на день оплаты превышает 9,5% годовых, пени рассчитают исходя из этого значения. При более низкой ключевой ставке используют ее.
Экономист напомнил, что временное отсутствие жильцов не отменяет плату за содержание квартиры и коммунальные услуги. Перерасчет отдельных начислений возможен при соблюдении установленных условий.
Длительная задолженность в предусмотренных законом случаях грозит ограничением отдельных услуг. За их восстановление жильцам тоже может потребоваться заплатить.
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