Япония запускает миссию по доставке грунта спутника Марса

19 октября 2026, 11:31

JAXA: новый зонд впервые привезет на Землю грунт Фобоса в 2031 году

Фото: iStock/buradaki

Японскую межпланетную станцию MMX запустят к спутнику Марса Фобосу. Ракета H3 стартует с космодрома Танегасима в 04:41 вторника по местному времени (22:41 понедельника по московскому). Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).