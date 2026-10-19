Япония запускает миссию по доставке грунта спутника Марса
Японскую межпланетную станцию MMX запустят к спутнику Марса Фобосу. Ракета H3 стартует с космодрома Танегасима в 04:41 вторника по местному времени (22:41 понедельника по московскому). Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
Миссия, в которой участвует в том числе NASA, станет первой в истории доставкой на Землю грунта спутника другой планеты. Около года станция будет лететь до Марса, в августе 2027-го выйдет на его орбиту, а с сентября начнет кружить возле Фобоса. В начале 2029 года на поверхность спустится 25-килограммовый ровер «Идефикс», который из-за слабой гравитации будет весить на спутнике всего 15 граммов. В 2030-м сядет и сама станция: она возьмет пробы, а на обратном пути пролетит мимо второго спутника Марса, Деймоса, и самой планеты. Капсула с минимум 10 граммами вещества с Фобоса приводнится в Австралии в 2031 году, после чего образцы разделят между партнерами, включая европейских ученых.
Главная интрига миссии — происхождение марсианских лун. До сих пор неизвестно, являются ли они астероидами, захваченными гравитацией планеты, или обломками гигантского столкновения с самим Марсом. Анализ грунта поможет ответить на этот вопрос, а заодно расскажет об эволюции Марса, который за 4,5 миллиарда лет изменился не меньше Земли и когда-то, возможно, был пригоден для жизни.
Кроме того, MMX проверит технологии-первопроходцы: впервые аппарат будет вращаться вокруг Фобоса, возьмет образцы со спутника, не являющегося Луной, и вернется на Землю из системы Марса. Такой опыт пригодится для будущей доставки марсианского грунта и пилотируемых экспедиций.
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