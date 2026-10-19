Врач объяснила, кому может навредить утяжелённое одеяло
Утяжелённое одеяло может ухудшать самочувствие людей, склонных к пониженному артериальному давлению, а также тех, у кого есть повреждения кожи. Кроме того, из-за ограничения движений и перегрева под таким одеялом сон может стать менее качественным.
Об этом «Москве 24» рассказала врач-невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царёва. По её словам, давление утяжелённого одеяла на тело может оказывать успокаивающий эффект, снижать тревожность и помогать быстрее заснуть.
Однако некоторым людям тяжёлое одеяло мешает свободно переворачиваться во сне. Из-за этого они могут регулярно просыпаться, поэтому при такой реакции от него лучше отказаться, отметила специалист.
Не подходит такое одеяло и людям с повреждениями кожи, например ожогами и ссадинами. Постоянное давление на поражённые участки может усиливать дискомфорт и мешать заживлению.
Царёва также обратила внимание на одеяла с наполнителем из микросфер, которые способны удерживать тепло. Дополнительное согревание может помогать расслабиться, но повышение температуры во время сна, напротив, способно снижать его глубину. Поэтому сомнологи рекомендуют проветривать спальню и поддерживать в ней температуру около 18–21 °C.
Кроме того, если человеку слишком жарко и он сильно потеет во сне, возрастает риск обезвоживания. По словам врача, это особенно нежелательно для людей, склонных к тромбообразованию и снижению артериального давления.
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