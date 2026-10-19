Врач объяснила, кому может навредить утяжелённое одеяло

19 октября 2026, 11:12

Врач Царёва: утяжелённое одеяло может мешать засыпанию и провоцировать перегрев

Фото: istockphoto / millann

Утяжелённое одеяло может ухудшать самочувствие людей, склонных к пониженному артериальному давлению, а также тех, у кого есть повреждения кожи. Кроме того, из-за ограничения движений и перегрева под таким одеялом сон может стать менее качественным.