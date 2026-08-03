Токсиколог раскрыла, как БАДы убивают печень

03 августа 2026, 17:32

Токсиколог Насибуллина: БАДы противопоказаны людям с диабетом

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Специалист-токсиколог Минздрава Татарстана Алия Насибуллина заявила, что пищевые добавки при неправильном использовании могут нанести серьезный урон печени. Особенно это касается случаев, когда люди принимают их без врачебного контроля.