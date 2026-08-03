Токсиколог раскрыла, как БАДы убивают печень
Специалист-токсиколог Минздрава Татарстана Алия Насибуллина заявила, что пищевые добавки при неправильном использовании могут нанести серьезный урон печени. Особенно это касается случаев, когда люди принимают их без врачебного контроля.
По словам заведующей отделением токсикологии Городской клинической больницы №7 им. М.Н. Садыкова, чаще всего к БАДам прибегают те, кто стремится ускорить рост волос и ногтей, сбросить лишний вес или повысить общую активность, пишет «Татар-информ». Многие ошибочно полагают, что такие средства приносят исключительно пользу, однако неграмотное их применение способно обернуться серьезными проблемами со здоровьем.
Особую опасность, подчеркнула Насибуллина, представляют самостоятельно приготовленные травяные сборы и настойки, а также добавки неизвестного происхождения, привезенные из-за рубежа. В качестве примера она привела случаи отравления препаратами черного тмина, с которыми медикам приходилось работать совместно с гастроэнтерологами. Пациенты принимали средство в различных формах — масла или капсул, — и в итоге у них диагностировали тяжелое поражение печени.
Токсиколог акцентировала внимание на том, что противопоказаниями к приему таких добавок могут служить нарушенный метаболизм, ожирение, сахарный диабет, атеросклероз и другие хронические заболевания. Даже безобидные на первый взгляд растительные витаминные комплексы в подобных случаях способны нанести вред.
Специалист призвала граждан внимательно изучать состав препаратов и обязательно консультироваться с лечащим врачом перед началом курса. Кроме того, она рекомендовала приобретать биодобавки исключительно в проверенных местах, чтобы минимизировать риски для здоровья.
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