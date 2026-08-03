Юрист ответила, обязан ли арендатор выселяться при смерти собственника

03 августа 2026, 21:21

Юрист Чирикова: Арендатор не обязан выселяться после смерти собственника

Фото: istockphoto/marchmeena29

В случае смерти собственника квартиры, сданной внаем, права и обязанности по договору найма переходят к его наследникам. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.