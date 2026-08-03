Юрист ответила, обязан ли арендатор выселяться при смерти собственника
В случае смерти собственника квартиры, сданной внаем, права и обязанности по договору найма переходят к его наследникам. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.
По ее словам, смерть владельца недвижимости не является основанием для автоматического расторжения договора, пишет RT. Наниматель сохраняет право пользоваться жильем на прежних условиях до истечения срока действия соглашения.
После оформления наследства правопреемники занимают место наймодателя, получая как право на внесение арендной платы, так и связанные с договором обязательства. Эксперт подчеркнула, что смена собственника не дает оснований для выселения жильца.
При этом Чирикова предостерегла нанимателей от перевода денег родственникам умершего без подтверждающих документов. Она рекомендовала требовать свидетельство о праве на наследство, а в случае наличия нескольких наследников — их совместное распоряжение о порядке получения платежей.
Если на период оформления прав достоверный получатель отсутствует или между претендентами возник спор, специалист посоветовала вносить арендную плату в депозит нотариуса. Такая процедура при соблюдении установленных требований признается надлежащим исполнением обязательств. Чирикова также отметила, что требования о немедленном освобождении жилья, мотивированные исключительно смертью собственника, можно оспорить в судебном порядке.
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