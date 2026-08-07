Невролог назвала случаи, когда сон без подушки может навредить
Врач-невролог Анастасия Журавская предупредила, что отказ от подушки подходит далеко не каждому. Такая привычка способна усугубить проблемы с шейным отделом позвоночника, храп и симптомы рефлюксной болезни.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист посоветовала не спать без подъема головы пожилым людям с выраженным грудным кифозом, а также пациентам с сердечной или легочной недостаточностью. При рефлюксе возвышение помогает снизить вероятность попадания желудочного содержимого в пищевод. Отдельного внимания требует поза во сне. Любителям лежать на боку подушка нужна для поддержания шеи: без нее голова наклоняется к матрасу, а мышцы утром могут отреагировать спазмом и болью.
Сон на спине без опоры для головы Журавская не рекомендует людям с храпом. В такой позе язык и нижняя челюсть смещаются назад, сужая дыхательные пути. Это усиливает вибрацию тканей и может привести к эпизодам обструктивного апноэ. Невысокая подушка помогает сохранить более свободное прохождение воздуха. Тем, кто отдыхает на животе, врач советует выбирать почти плоскую модель.
Категорийный менеджер по подушкам ORMATEK Марина Власова добавила, что желание обходиться без подушки часто указывает на неудачный выбор изделия. Слишком большая или маленькая высота нарушает положение шеи, а излишняя жесткость создает давление. Подушка, потерявшая упругость, перестает поддерживать голову и провоцирует перенапряжение мышц. Для сна на боку, по словам Власовой, подушка должна заполнять расстояние от матраса до головы и удерживать шею на одной линии со спиной. Чаще всего подходят модели высотой 10–14 сантиметров, однако при выборе стоит учитывать ширину плеч и жесткость матраса.
Чтобы быстрее уснуть, постарайтесь за час до сна снизить активность: выключите яркий свет, отложите телефон и не смотрите эмоциональный контент. Полезно проветрить комнату — для сна обычно комфортна прохладная температура около 18–20 °C.
Лягте удобно, расслабьте мышцы по очереди: начните со стоп, затем перейдите к ногам, животу, плечам и лицу. Можно сосредоточиться на медленном дыхании: вдох на четыре счета, короткая пауза и спокойный выдох на шесть–восемь счетов.
Если сон не приходит около 20–30 минут, не стоит мучительно лежать в темноте и проверять время. Лучше ненадолго встать, заняться чем-то спокойным при приглушенном свете — например, почитать несколько страниц книги — и вернуться в кровать, когда появится сонливость.
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