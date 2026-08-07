Невролог назвала случаи, когда сон без подушки может навредить

07 августа 2026, 07:46

Врач Журавская: отказ от подушки опасен при патологиях шеи, храпе и рефлюксе

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Врач-невролог Анастасия Журавская предупредила, что отказ от подушки подходит далеко не каждому. Такая привычка способна усугубить проблемы с шейным отделом позвоночника, храп и симптомы рефлюксной болезни.