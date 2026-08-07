Выяснилось, что в Москве удалёнка значительно уступила место работе в офисе
Рынок труда в Москве фиксирует возврат сотрудников в офисы. Сейчас там на протяжении недели работает около 60% специалистов, тогда как полностью на удалёнке осталось менее 10%. Такие данные приводит агентство «Прайм» со ссылкой на управляющего партнёра HR-агентства А2 Алексея Чихачева.
По его словам, удалённая работа превратилась из массового формата в менее популярную опцию, и причина не в жёсткой дисциплине, а в психологии. Стирание границ между домом и работой привело к хронической усталости для многих сотрудников, а не к свободе.
Офис снова выполняет структурирующую функцию — он возвращает профессиональную идентичность и даёт возможность физически отделить личное время от рабочих задач. Кроме того, удалёнка эффективна лишь для чётко измеримых задач, но замедляет сложные проекты, где требуется быстрый обмен информацией.
По мнению Чихачева, в будущем основная часть сотрудников перейдёт на гибридный график с одним-двумя днями дома, полная удалёнка сохранится в узких сферах (IT, дизайн, аналитика), при этом появятся распределённые аутсорс-команды.
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