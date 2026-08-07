Выяснилось, что в Москве удалёнка значительно уступила место работе в офисе

07 августа 2026, 03:14

HR-специалист Чихачев: Россияне стали предпочитать удалёнке работу в офисе

Фото: iStock/Ridofranz

Рынок труда в Москве фиксирует возврат сотрудников в офисы. Сейчас там на протяжении недели работает около 60% специалистов, тогда как полностью на удалёнке осталось менее 10%. Такие данные приводит агентство «Прайм» со ссылкой на управляющего партнёра HR-агентства А2 Алексея Чихачева.