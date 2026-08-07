В Москве в четверг повторился температурный рекорд года

07 августа 2026, 00:01

Синоптик Леус: В Москве 6 августа повторился температурный рекорд года

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В столице повторился температурный рекорд года – в четверг воздух прогрелся до 30,7 градуса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.