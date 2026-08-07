В Москве в четверг повторился температурный рекорд года
В столице повторился температурный рекорд года – в четверг воздух прогрелся до 30,7 градуса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
Он напомнил, что долгое время самым жарким днём 2026 года оставался майский максимум. Июль смог сравняться с ним, а 2 августа лето впервые вышло в лидеры, достигнув отметки плюс 30,7 градуса. 6 августа специалисты зафиксировали в Москве ту же температуру – таким образом, рекорд был не побит, а только повторён, пояснил Леус.
По словам синоптика, следующую попытку обновить максимум года лето предпримет в пятницу. Обычно самым жарким днём волны тепла становится именно её последний день. 7 августа, до подхода холодного атмосферного фронта, температура в Москве может подняться до 30–32 градусов, и это, с большой вероятностью, будет последний шанс для лета «улучшить свой рекорд».
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