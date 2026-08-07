Стали известны самые популярные направления для путешествий по России
Внутренние курорты РФ обогнали зарубежные по популярности среди российских туристов: на их долю пришлась половина всех бронирований, а средний чек за сутки проживания снизился на 8%. Такие данные приводит RT со ссылкой на аналитиков сервиса OneTwoTrip.
Путешественники стали останавливаться в отечественных отелях на более долгий срок – в среднем на 4,4 дня против 3,3 в прошлом сезоне. При этом стоимость размещения в сутки уменьшилась с 15,2 до 14 тысяч рублей. Самыми востребованными российскими курортами оказались Адлер (51,8% бронирований), Анапа (11%), Сочи (7,6%), Голубая Бухта (2,6%) и Витязево (5,8%), где также зафиксировали наибольший прирост турпотока.
Среди зарубежных направлений лидируют Дубай (5,6%), вьетнамский Нячанг (5,4%), египетская Хургада (4,5%), индонезийский Нуса-Дуа (2,7%) и турецкая Торба (2,5%). Также популярностью пользуются отели на пляже Карон на Пхукете, подчеркивается в материале.
Ранее «Радио 1» сообщало о поразительном выводе, который сделала международная группа ученых. Специалисты заключили, что регулярная физическая активность связана со снижением риска инсульта и смертности у людей с фибрилляцией предсердий. Эксперты проанализировали данные более 87 тысяч жителей Норвегии, за состоянием здоровья которых наблюдали около 15 лет.
Читайте также: