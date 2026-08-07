Стали известны самые популярные направления для путешествий по России

07 августа 2026, 06:11

RT: Адлер и Анапа возглавили рейтинг самых популярных курортов России в 2026 году

Фото: iStock/Anastasiia Havrysh

Внутренние курорты РФ обогнали зарубежные по популярности среди российских туристов: на их долю пришлась половина всех бронирований, а средний чек за сутки проживания снизился на 8%. Такие данные приводит RT со ссылкой на аналитиков сервиса OneTwoTrip.