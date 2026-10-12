Невролог объяснила, чем опасно длительное использование смартфона

12 октября 2026, 10:38

Невролог Бушуева: просмотр ленты в телефоне усиливает нагрузку на шею

Фото: istockphoto / dikushin

Во время использования смартфона человек часто наклоняет голову вперёд, округляет плечи и подолгу остаётся в одной позе. Из-за этого мышцы задней поверхности шеи вынуждены постоянно удерживать голову, что увеличивает нагрузку на шейный отдел позвоночника. Об этом RT рассказала невролог «СМ-Клиники» Екатерина Бушуева.





По словам врача, чем сильнее голова смещена вперёд, тем больше усилий требуется мышцам и связкам для поддержания её положения. При этом утверждения, что голова якобы начинает весить несколько десятков килограммов, условны: её реальная масса не меняется.



Продолжительная статическая нагрузка может вызывать напряжение и боль в шее, плечах и между лопатками, скованность и снижение подвижности. Иногда возникают головные боли напряжения, которые начинаются в затылке и распространяются к вискам или лбу. Дискомфорт может усиливаться после нескольких часов со смартфоном и уменьшаться после движения или отдыха.



Постоянный скроллинг усугубляет проблему, поскольку бесконечная лента не имеет естественной точки завершения. Человек может провести в одной позе десятки минут или несколько часов. Особенно неудобно пользоваться телефоном лёжа, когда шея долго согнута или повёрнута в сторону. Это состояние иногда называют «текстовой шеей», однако отдельным медицинским диагнозом оно не является.



При этом, подчеркнула Бушуева, использование смартфона само по себе обычно не приводит к разрушению позвонков или образованию грыжи. Основные риски связаны с повторяющимся перенапряжением мышц, хронической болью и усугублением уже существующих проблем с шейным отделом.

«Чтобы снизить нагрузку, телефон следует поднимать ближе к уровню глаз, а локти по возможности опирать на стол или подлокотники. Важнее не удерживать одну «идеальную» позу, а регулярно её менять. Полезно делать короткие перерывы, вставать, разминать плечи, аккуратно двигать шеей и больше ходить в течение дня. Укрепление мышц спины и плечевого пояса также помогает легче переносить статическую нагрузку», — посоветовала Бушуева.