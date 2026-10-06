Пульмонолог Бережанский предупредил о рисках домашних способов лечения кашля у детей

06 октября 2026, 09:24

Популярные методы лечения кашля у детей могут нести риски

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Врач-пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский рассказал, что привычные способы борьбы с кашлем у ребенка — ингаляции и сиропы — требуют осторожности. По его словам, некоторые процедуры способны ухудшить состояние дыхательных путей. Об этом сообщает KP.RU.