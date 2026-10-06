Пульмонолог Бережанский предупредил о рисках домашних способов лечения кашля у детей
Врач-пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский рассказал, что привычные способы борьбы с кашлем у ребенка — ингаляции и сиропы — требуют осторожности. По его словам, некоторые процедуры способны ухудшить состояние дыхательных путей. Об этом сообщает KP.RU.
Специалист отметил, что дети младше пяти-шести лет часто не могут полноценно откашливать мокроту. Поэтому препараты для ее разжижения нельзя применять без назначения врача: секрет рискует накопиться в нижних отделах дыхательной системы.
Для выздоровления важно поддерживать в комнате влажность в пределах 50–55%. Сухой воздух раздражает слизистые, усиливает отечность и затягивает болезнь. Врач посоветовал на время убрать из детского рациона шоколад, виноград, цитрусовые и другие продукты, способные раздражать воспаленное горло.
Помочь отхождению мокроты способны легкий дренажный массаж и дыхательные упражнения. Постукивания рекомендуют выполнять, когда ребенок лежит, двигаясь от поясницы к шее. Отдельное значение Бережанский отвел полноценному сну.
Пульмонолог предостерег родителей от ингаляций с минеральной водой, травяными настоями и соком алоэ. Небулайзер направляет частицы глубоко в легкие, где соли могут осесть, а растительные компоненты — вызвать бронхоспазм либо сильную аллергию.
Если врач назначил муколитики, их следует давать в первой половине дня. Последний прием должен пройти минимум за четыре-пять часов до ночного сна, чтобы ребенок успел двигаться и откашлять мокроту. Горчичники и йодные сетки эксперт использовать не советует.
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