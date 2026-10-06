Врач рассказала, помогает ли гематоген

06 октября 2026, 08:38

Врач Вишнякова предупредила: гематоген не заменяет препараты железа

Фото: iStock/Antanas Tusla

Терапевт Александра Вишнякова заявила, что гематоген нельзя считать средством для лечения железодефицитной анемии. Батончик способен дополнить рацион, однако концентрация железа в нем не рассчитана на устранение подтвержденного дефицита.