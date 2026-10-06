Врач рассказала, помогает ли гематоген
Терапевт Александра Вишнякова заявила, что гематоген нельзя считать средством для лечения железодефицитной анемии. Батончик способен дополнить рацион, однако концентрация железа в нем не рассчитана на устранение подтвержденного дефицита.
В беседе с «Газетой.Ru» врач отметила, что покупателям стоит внимательно изучать этикетку. Название «гематоген» не гарантирует одинаковый состав: часть продуктов содержит черный пищевой альбумин, другие по калорийности и набору ингредиентов близки к обычным сладостям.
Классический вариант производят с использованием белка из крови крупного рогатого скота. Производители добавляют в него сахар, патоку, сгущенное молоко и ароматизаторы. Поэтому регулярное употребление батончиков способно заметно увеличить количество быстрых углеводов в рационе.
При анемии врач назначает препараты с конкретной дозировкой элементарного железа. Ход терапии контролируют с помощью лабораторных исследований. Несколько порций гематогена не восполнят дефицит, зато могут привести к избытку сахара и лишним калориям, подчеркнула Вишнякова.
На нехватку железа иногда указывают усталость, сонливость, бледность кожи, ухудшение состояния волос и ногтей. Однако ставить диагноз по этим признакам нельзя. Для оценки состояния специалист изучает общий анализ крови, ферритин и ряд других показателей.
Важной частью лечения остается поиск причины дефицита. Ее могут вызвать обильные менструации, скудный рацион, болезни пищеварительной системы или длительная кровопотеря.
Врач не советует есть гематоген без ограничений в надежде повысить гемоглобин. Особую осторожность следует соблюдать людям с диабетом, нарушениями углеводного обмена, аллергией и заболеваниями, связанными с накоплением железа. Детям батончики не стоит давать как обычные конфеты.
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