В России планируют запустить первое школьное телевидение
В России запускают первый проект «Школьное телевидение». Его апробация пройдёт в 15 регионах страны, сообщает РИА Новости.
О планах создать школьное ТВ ранее заявлял глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Главная цель инициативы — давать детям полезную информацию в перерывах между уроками.
Контент будет транслироваться в беззвучном формате. На экранах в школах покажут короткие ролики продолжительностью менее минуты. В них содержится минимум текста, а сами материалы рассчитаны на аудиторию от шести лет и должны быть понятны школьникам разных возрастов.
В федеральный блок войдут сюжеты о науке, культуре, спорте, исторической памяти и правилах безопасности, а также анонсы конкурсов и образовательных возможностей. По задумке авторов проекта, такой формат позволит ученикам во время перемены отдохнуть, переключиться после урока и при этом получить интересные и полезные сведения.
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