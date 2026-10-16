Невролог объяснила, почему осенью может чаще болеть голова

16 октября 2026, 14:01

Недосып, обезвоживание и пропуск завтрака могут провоцировать головную боль

Фото: istockphoto / fizkes

Осенью головная боль может возникать из-за изменения режима сна, стресса, недостатка жидкости и пропуска завтрака. Особенно чувствительны к длительным перерывам между приёмами пищи люди с мигренью: такая привычка способна спровоцировать новый приступ.





Об этом NEWS.ru рассказала невролог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. По её словам, осенью световой день сокращается, по утрам становится сложнее просыпаться, а вечером люди могут дольше пользоваться электронными устройствами. Кроме того, после отпусков многие возвращаются к интенсивной работе, что увеличивает повседневную нагрузку и уровень стресса.



Ещё одной причиной головной боли может стать обезвоживание. Как отметила специалист, в прохладную погоду люди слабее ощущают жажду и иногда пьют меньше жидкости, чем обычно. Это может вызвать головную боль или усилить уже существующую.

«Свою роль играет и стресс. После отпускного сезона люди возвращаются к интенсивной работе, увеличивается количество повседневных забот. Спровоцировать боль может даже привычка пропускать завтрак. Особенно чувствительны к этому люди с мигренью», — пояснила Демьяновская.