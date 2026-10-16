В Госдуме оценили идею начинать уроки в школах с девяти утра

16 октября 2026, 13:06

Депутат Салаева: решение о начале уроков в 9 утра должно быть индивидуальным

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Алла Салаева поддержала индивидуальный подход к вопросу о начале школьных занятий в девять утра. По её мнению, решение должно учитывать учебную нагрузку и удобство детей, а также мнение родителей и руководства образовательного учреждения.





В беседе с RT парламентарий отметила, что некоторые российские школы уже начинают занятия в такое время по согласованию с педагогами и родителями. Салаева подчеркнула, что у разных классов отличаются учебные программы и нагрузка, поэтому единого решения для всех школ может быть недостаточно.



«И мне кажется, что при согласовании с родителями и с точки зрения руководителя образовательного учреждения это имеет смысл проговорить. И ничего такого в этом нет, если это удобно детям», — заключила депутат.