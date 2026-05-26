Врач рассказал, как питаться перед экзаменами
Перед экзаменами не стоит вводить новые продукты и диеты, предпочтение лучше отдавать легким, но сытным завтракам. Об этом сообщил РИА Новости семейный врач, эксперт Национальной технологической инициативы Максим Сычев.
Чтобы подготовиться к экзамену, важно соблюдать привычный режим питания. Не стоит вводить в рацион новые экзотические продукты или резко переходить на экстремальные ограничения. Утром рекомендуется выбирать плотный, но лёгкий завтрак: овсяная или другая цельнозерновая каша, яйцо, творог, йогурт и немного фруктов, подчеркнул врач. Также важно избегать переедания, употребления жирной, жареной, острой пищи и больших порций сладкого, которые могут вызвать резкие колебания уровня сахара в крови и последующую сонливость.
Медик обратил внимание на то, что умеренное, но регулярное употребление жидкости, такой как вода или чай, может быть полезным. В то же время рекомендуется отказаться от кофе и газированных напитков.
В итоге, идеальный подход к питанию накануне и в день экзамена включает спокойное и сбалансированное питание, достаточный сон и избегание стрессового переедания, вызванного волнением, подытожил Сычев.
