Подмосковный невролог Красных объяснил, нужно ли лечить тики у детей
Врач Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля рассказал, стоит ли лечить тики у детей или они пройдут сами. Родители часто пугаются, если ребёнок вдруг начинает часто моргать, подергивать плечом или покашливать.
Тики – не вредность и не привычка, а непроизвольные движения, с которыми малыш не может справиться усилием воли. Чем больше на них обращать внимание, тем они становятся ярче, объяснил детский невролог Дмитрий Красных.
«Чаще всего непроизвольные быстрые движения или звуки появляются в возрасте от пяти до 10 лет, когда нервная система особенно активно созревает. Тики могут быть разными: двигательные – моргание, подёргивание плечом, гримасы, запрокидывание головы, а также голосовые – покашливание, шмыганье носом, хмыканье и повторение звуков», – пояснил специалист.Тики возникают из-за особенностей работы нервной системы. Это не следствие плохого воспитания и в большинстве случаев – не симптом серьёзного заболевания. Спровоцировать или усилить тики могут адаптация к школе, конфликты, усталость и недосыпание, эмоциональные перегрузки, длительное время за гаджетами и перенесённые болезни.
«У большинства детей тики – временное явление. Они могут появляться и исчезать в течение нескольких месяцев, а затем проходят без всякого лечения», – уточнил Красных.Консультация невролога необходима, если тики длятся больше нескольких месяцев и не уменьшаются, мешают учёбе и общению со сверстниками, появляются новые формы, ребёнок начинает выкрикивать слова. Врач оценит состояние, исключит другие причины и при необходимости предложит тактику помощи.