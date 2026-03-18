Подмосковный невролог Красных объяснил, нужно ли лечить тики у детей

18 марта 2026, 15:00

Врач Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля рассказал, стоит ли лечить тики у детей или они пройдут сами. Родители часто пугаются, если ребёнок вдруг начинает часто моргать, подергивать плечом или покашливать.





Тики – не вредность и не привычка, а непроизвольные движения, с которыми малыш не может справиться усилием воли. Чем больше на них обращать внимание, тем они становятся ярче, объяснил детский невролог Дмитрий Красных.

«Чаще всего непроизвольные быстрые движения или звуки появляются в возрасте от пяти до 10 лет, когда нервная система особенно активно созревает. Тики могут быть разными: двигательные – моргание, подёргивание плечом, гримасы, запрокидывание головы, а также голосовые – покашливание, шмыганье носом, хмыканье и повторение звуков», – пояснил специалист.

«У большинства детей тики – временное явление. Они могут появляться и исчезать в течение нескольких месяцев, а затем проходят без всякого лечения», – уточнил Красных.